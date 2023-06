Papa Francesco dimesso dall’ospedale: “sono vivo”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

C’è stata tanta attesa al Policlinico Gemelli per le dimissioni del Papa. Una folla di fedeli e giornalisti lo ha atteso all’ingresso principale. Medici e infermieri sono affacciati alle finestre per un saluto. Papa Francesco torna dunque in Vaticano, dopo essere stato ricoverato la settimana scorsa per un intervento chirurgico di laparotomia e plastica della parete addominale con protesi. Ieri è arrivata la conferma delle dimissioni di Bergoglio, nella mattinata di oggi, dall’equipe sanitaria che segue il Pontefice.

Già nel bollettino di oggi, mercoledì 14 giugno, esattamente una settimana dopo l’operazione, il Papa, si leggeva, “ha riposato bene durante la notte” e si è dedicato “all’attività lavorativa” ma anche alla lettura e alla preghiera, recandosi nella Cappellina dell’appartamento privato al decimo piano dell’ospedale, dove ha ricevuto pure – come ogni giorno – l’Eucarestia.

Papa Francesco, proprio in questi minuti, sta lasciando il Policlinico Gemelli di Roma nel quale era ricoverato dal 7 giugno e dove è stato sottoposto ad una operazione all’addome. E’ uscito dall’ingresso principale del Policlinico e sta salutando pazienti e giornalisti che lo aspettavano. E’ uscito dall’ospedale sulla sedia a rotelle. “Sono vivo“: così Papa Francesco ha risposto sulla sua salute ai microfoni di Rai News uscendo dall’ospedale.