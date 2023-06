Ascoltata in Procura la mamma di Kata, la bimba di 5 anni scomparsa da sabato

StrettoWeb

Per oltre un’ora è stata ascoltata dai magistrati della procura di Firenze la madre della piccola Mia Kataleya Chicllo Alvarez, la bambina di origine peruviana di 5 anni della quale non si hanno più notizie dal primo pomeriggio di sabato scorso, quando è scomparsa dall’ex hotel occupato, dove vive con la famiglia, in via Maragliano, nella zona nord del capoluogo toscano.

La Procura fiorentina, nelle ore immediatamente successive alla denuncia di scomparsa della bambina ha aperto un fascicolo d’indagine, inizialmente per l’ipotesi di reato di abbandono di minore e successivamente per sequestro di persona. La madre di Kata, così è chiamata la bimba scomparsa da parenti e amici, viene ascoltata come persona informata sui fatti.

La donna in delle interviste televisive anche oggi ha ribadito di ritenere impossibile che la figlia si sia persa dopo essersi allontanata da sola, mentre pensa che sia stata rapita e avrebbe espresso già i suoi sospetti ai Carabinieri che conducono le indagini.