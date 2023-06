Antonio Tajani a Reggio Calabria: visita ai Bronzi, Gelato da Cesare e passeggiata in Via Marina | FOTO

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Il Vice Premier, nonché Ministro degli Esteri, a Reggio Calabria. Antonio Tajani oggi è stato presente al fianco del Governatore Roberto Occhiuto, nuovo Presidente della Commissione Intermediterranea eletto all’unanimità dai delegati di 40 Regioni di 9 Paesi del Mediterraneo in riunione da ieri per l’Assemblea Generale all’Altafiumara Resort di Santa Trada.

Questo pomeriggio, dopo l’evento di cui sopra, Tajani ha fatto un giro in centro in compagnia dell’Onorevole Francesco Cannizzaro. Verso le ore 18 ha fatto ingresso al Museo Archeologico, visitando i Bronzi di Riace. Poi, qualche metro dopo, tappa immancabile alla Gelateria Cesare, lì dove più di una volta ha fatto un “salto” – quando era in visita a Reggio Calabria – il compianto Silvio Berlusconi. Tajani ha assaggiato diversi gusti, offerti da Davide Destefano, assaporando il Bronzato e il Sole dello Stretto, i più apprezzati. Infine, passeggiata sul Lungomare al tramonto, come si può vedere dalle foto a corredo dell’articolo.