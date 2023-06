Altofonte: al via domani il “Festival dell’Acqua”

StrettoWeb

Il “Festival dell’Acqua” prenderà il via domani – domenica 11 giugno, con il suo fluire esclusivo, tra i percorsi guidati e degustazioni tipiche e tra le fontane e sorgenti di Altofonte (nella zona di Palermo) che narrerà il suo carico di storia attraverso Cunti e Canti, performance di teatrali con ballo e canto. Nella sede a cui lo stesso Re Ruggero II – “Il Normanno” era affezionato, si articolerà una festa in Piazza Falcone e Borsellino dalle ore 10 alle 18, con la volontà del Management comunale e i suoi vertici – il Sindaco Angela De Luca e il suo assessore Vitaliano Catanese). La Sezione legata all’enogastronomia avverrà in forma gratuita da parte dell’utenza che vorrà accorrere in questo magnifico luogo (previa prenotazione in situ). Insieme agli assaggi della cucina regionale, ci sarà la 2a Edizione della “Sagra della Nespola”, che rappresenta una eccellenza del territorio anche perché coltivata con l’acqua pura locale. Oltre al liquido prezioso che nasce da una delle tante Sorgenti – quella Grande – ristrutturata, i visitatori potranno conoscere tutto il circuito che collega a queste bellezze fino all’antico mulino. Da segnalare anche la produzione di Olio di questa area geografica con il suo trio di frantoi che il Comune vorrebbe tutelare ed ampliare.

La manifestazione è supportata dall’Organizzazione della Community di “IoComproSiciliano” che è proiettata con alla valorizzazione del Made in Sicily che spazia dal campo del Food alla Cultura in generale, promuovendo il racconto delle aziende. Seguendo il filone dell’Acqua, si passa da tutte le eccellenze della località che accoglie l’evento fino ad abbracciare quelle di Palermo e dell’intera Sicilia. Si potranno apprezzare formaggi e salumi, la pasta fatta in casa, il vino di vari produttori e appassionarsi al “Pasta Show” de “Il Pastaio Matto” (l’imprenditore e chef Salvo Terruso), al “Focaccia Show” a cura di Ted Formazione, alle grigliate di carne e all’intrattenimento musicale di un gruppo folk come “Arbaria”. Lo scrittore e attore Sandro Messina condurrà la gente tra “Le Vie dell’Acqua – Percorsi tra Cunti e Canti dalle ore 10 alle 11:30 di domenica. Il programma prevede la Grigliata alle ore 13, il “Pasta Show” alle ore 15 e il “Focaccia Show” alle ore 16. La giornata gode del patrocinio dell’Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea con la Media Partnership di “Made in Sicily” e “Sicily.eu”.

La Città di Altofonte è una delle firmatarie del #PattoDelloJato e questo #FestivalDellAcqua è un richiamo per le attività produttive agroalimentari per renderle ancora di più fruibili e appetibili al resto del mondo.

INDICAZIONI STRADALI E AREE PARCHEGGIO. Per arrivare ad Altofonte, imboccate la Strada Statale 624 a scorrimento veloce PA – Sciacca, 1a uscita direzione Sciacca. A quattro minuti di orologio ad andatura moderata, si entra nel paese e si può lasciare il mezzo nell’area parcheggio con circa cento stalli, a ridosso della Piazza Falcone e Borsellino, dove si svolge la rassegna ma si possono sfruttare i posti auto nelle strade limitrofe.