L’attaccante Allan Baclet torna a Cosenza, ma in Promozione

Da Cosenza a Reggio Calabria. Da Reggio Calabria a Catanzaro. Da Catanzaro a Cosenza. Prosegue il “giro della Calabria” per Allan Baclet, l’attaccante francese idolo dei Lupi e delusione sullo Stretto. L’esperto attaccante è tornato a Cosenza, ma non in Serie B, bensì in Promozione, al Luzzi. “La DB Rossoblù Città di Luzzi comunica di aver raggiunto l’accordo con Allan Pierre Baclet che dal 1° Luglio entrerà ufficialmente a far parte della famiglia rossoblù”, si legge nella nota ufficiale del club.

Baclet, classe ’86, è stato protagonista della promozione in B del Cosenza qualche anno fa. Tra i primi grandi colpacci di Gallo alla Reggina, non ha lasciato il segno, al netto di qualche gol. L’anno scorso è tornato in Calabria, in Eccellenza, firmando per la Promosport, mentre ora la nuova esperienza sempre in Calabria, con il ritorno a Cosenza.