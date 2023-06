Algae Cinema, da Milano Sud al “Sud” con amore: una storia che parte da Sinopoli

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Il “Sud” è il vero protagonista della nostra storia, che parte da Sinopoli, in provincia di Reggio Calabria, paese di origine di Rocky Alvarez (all’anagrafe Rocco Alvaro), che vive a Rozzano, in provincia di Milano, nella zona sud di Milano, un grosso centro di oltre 42.000 abitanti. Grazie al patrocinio del Sindaco del Comune milanese, Gianni Ferretti De Luca, e all’organizzazione di Algae Cinema, associazione no profit di Alvaro e Giovanni Carlo Gheda e che annovera tra i soci anche il noto comico Enzo Polidoro, Angela Pinelli e il presentatore reggino Marco Mauro, il 22 Ottobre 2023 avrà luogo la seconda edizione del Festival Internazionale per Cortometraggi “Le Cascine di Milano”, presso la prestigiosa location della Cascina Grande di Rozzano, già sede della prima edizione.

Il filo conduttore sarà sempre il Sud, grazie anche alle opere di Gianluca Veggia (in foto), artista e scultore italiano, di origini foggiane, già noto nel web per le sue sculture sulla matita e grafite raffiguranti mini diorami fantascientifici. L’artista foggiano, già autore dei premi nell’edizione 2022, ha realizzato le statuette della seconda edizione, che si preannuncia già di successo per le numerose richieste di partecipazione.