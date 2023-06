Il premier d’Albania Edi Rama in Calabria

StrettoWeb

Il premier dell’Albania Edi Rama è oggi in Calabria per partecipare a una serie di iniziative a Lungro, in provincia di Cosenza. Il premier albanese è sbarcato all’aeroporto di Lamezia Terme dove è stato accolto dal presidente della Regione Roberto Occhiuto.

“Felice di aver accolto per la prima volta in Calabria il Premier d’Albania, Edi Rama Consideriamo l’Albania uno dei Paesi più amici della nostra Regione. Lavoriamo per far crescere sempre di più la nostra collaborazione“, afferma il governatore della Calabria.