Akademia Sant’Anna Messina: continuano gli ingaggi per la nuova stagione

Si rinnova il blocco delle attaccanti laterali di Akademia Sant’Anna che, dopo l’opposta Kelsie Payne, ingaggia la valdostana Jessica Joly, protagonista nelle ultime due stagioni del salto in serie A1 con Pinerolo

e Trentino Volley. Classe 2000, 180 cm di altezza, è originaria di Verrès (Ao) la nuova posto 4 di Akademia S.Anna.

Jessica è un’attaccante potente, abile in tutti i fondamentali, dotata di qualità tecniche ed umane di spessore, molto determinata e fortemente motivata in gara. I suoi primi passi nel mondo del volley li compie con il CSI Chatillon. A 14 anni entra nel settore giovanile del Settimo Torinese, club con il quale inizia ad acquisire esperienza con le squadre senior (serie C, B2, B1), esordendo anche in A2. Riesce anche a partecipare, in due occasioni, alle finali nazionali giovanili, venendo premiata a Bormio, nel 2018, come miglior attaccante nella categoria Under 18. Nella stessa estate si laurea Campionessa Europea con la Nazionale Azzurra Under-19 e si accasa, sempre in A2, con il Sassuolo, società con la quale, a conclusione di una stagione giocata da protagonista, vince la Coppa Italia di categoria insieme alla nuova compagna di squadra, la palleggiatrice Giulia Galletti.

Quando a fine campionato Jessica si trasferisce a Talmassons, è ormai una delle migliori attaccanti della seconda serie nazionale. In Friuli saranno 322 i punti realizzati che le varranno il piazzamento sul podio delle migliori Spikers del torneo, e l’anno successivo, con la maglia di Olbia, farà ancora meglio (407 punti a fine stagione per lei). Torna in Piemonte, questa volta nella Union Volley Pinerolo che punta diretta la promozione in A1 e che arriva anche grazie al contributo della nuova schiacciatrice di Akademia. L’atleta valdostana non vuole fermarsi e nell’ultima stagione a Trento, pur giocando poco a causa di un lungo infortunio muscolare, vive la gioia di un’altra promozione in massima serie, riuscendo a tornare in campo nell’intenso ed avvincente finale di stagione.

A disposizione di coach Bonafede un profilo, quello di Jessica Joly, giovane ma esperto e prolifico quanto basta per contribuire alla conquista dei prestigiosi obiettivi ai quali ambisce il club messinese. In riva allo Stretto potrà ritrovare quella continuità necessaria per consacrarsi definitivamente quale top player.