Agguato a Catania, giovane ferito: gli è stata asportata la milza. E’ caccia all’uomo

Un terribile agguato si è verificato ieri sera a Catania, nel popolare quartiere di Librino. Un ventenne è stato ferito in viale Bummacaro. Il giovane è stato raggiunto da diversi colpi di pistola: immediato il ricovero in ospedale al San Marco, dove i medici gli hanno dovuto asportare la milza. Fortunatamente le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sull’episodio che ha scosso la città etnea indagano i carabinieri della compagnia di Fontanarossa. La pista più battuta è quella del regolamento di conti per motivi che al momento non sono noti.