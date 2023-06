Aeroporto Reggio Calabria, nuova task force: “tempo delle promesse finito, ecco cosa proponiamo”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Oggi pomeriggio, a Palazzo Alvaro, sede della Città Metropolitana di Reggio Calabria, si è tenuta una task force sull’Aeroporto dello Stretto, alla luce degli ultimi avvenimenti. Presente, oltre al Presidente Salvatore Chindemi, anche il Sindaco della Metrocity Carmelo Versace.

A margine dell’evento è intervenuto proprio Chindemi, che ha detto la sua a StrettoWeb: “Finalmente riprendiamo i nostri lavori, stanti gli ultimi accadimenti. Noi riteniamo che il tempo degli annunci, più o meno roboanti, sia finito e che si debba entrare in un’altra fase, incamminandoci in un’autonomia gestionale dello scalo reggino, interloquendo con Sacal e il suo socio di riferimento, la Regione Calabria. In caso di risposte non positive ci attrezzeremo per mettere in piedi una società di gestione e per proporre in tutti i tavoli possibili questa autonomia”, ha detto.

“E’ da due, tre anni che rincorriamo promesse dell’uno e dell’altro e i risultati sono oggettivi: il nostro Aeroporto sta languendo, è pronto a esalare l’ultimo respiro, e le promesse si sono sciolte come neve al sole“, ha aggiunto nella video-intervista presente in evidenza.

Foto















/