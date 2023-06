Acr Messina: fiato sospeso per l’iscrizione, tra bonifici e “giallo” fideiussione

StrettoWeb

Ancora qualche ora per il gong. Ancora qualche ora e si conoscerà la parola chiave legata al futuro del Messina. Prosecuzione o scomparsa? Inutile stare a ribadire quanto accade da settimane, tra conferenze, note stampa, annunci di vendita, incontri, interlocuzioni, fumate nere, annunci di non iscrizione e segnali contrastanti.

Il fiato è sospeso, come l’anno scorso e come accade ormai negli ultimi anni. Secondo quanto ci risulta i bonifici ai calciatori sarebbero partiti e questo è un ulteriore segnale che si aggiunge alla richiesta per disputare le gare interne al “Franco Scoglio”, passaggio propedeutico alla documentazione per la domanda d’iscrizione. C’è il “giallo” fideiussione, con voci contrastanti relativamente al pagamento dei 350 mila euro.

Di certo, nell’ambiente – come scritto ieri – c’è la sensazione che alla fine Sciotto possa fare come lo scorso anno: tanto caos per poi iscriverla. La situazione è diversa rispetto allo scorso anno, ma chi lo conosce assicura che non si meraviglierebbe qualora poi dovesse andare avanti, anche per quanto accaduto nel recente passato. Messina ha ancora voglia di calcio, nonostante tutto, e lo dimostra anche la gara di ritorno del playout. Si sarebbe potuto ripartire da lì, da una base e senza assilli, ma dalle parti dello Stretto ormai le estati tranquille non esistono.