A Lamezia lunga riunione del Pd alla presenza del segretario Irto

Il gruppo del Pd in Consiglio regionale si è riunito oggi a Lamezia Terme, alla presenza del segretario regionale del partito Nicola Irto.

L’occasione è stata utile per fare una riflessione comune sui temi di attualità più importanti e mettere a punto l’impegno che attenderà il gruppo consiliare. Tra le questioni messe in agenda anche la riforma dei Consorzi di bonifica e la preparazione dell’incontro tra i rappresentanti del gruppo e i segretari regionali confederali di Cgil, Cisl e Uil. E poi accento anche sulla tutela dell’ambiente, sul lavoro e sui problemi delle aree interne della Calabria.

Nelle prossime settimane sono già state messe in calendario una serie di iniziative per affrontare le varie questioni discusse durante la riunione di oggi a partire da quelle sulla sanità e al crollo del Ponte di Longobucco che saranno rese pubbliche nei prossimi giorni.

Durante le conclusioni il segretario regionale Nicola Irto, oltre ad esprimere condivisione e sostegno al lavoro svolto dal gruppo consiliare regionale, ha manifestato la necessita si raccordare ancora di più il lavoro tra la segreteria e il gruppo regionale.

Il capogruppo Mimmo Bevacqua, nel condividere metodo e obiettivo, ha espresso apprezzamento per la proposta di legge presentata al Senato da Irto e Crisante in merito ai nuovi criteri di nomina dei manager della sanità, in maniera tale che siano sottratti alla discrezionalità della politica e affidati a criteri esclusivi di competenza e merito.