2 giugno 2003, Atalanta-Reggina: 20 anni fa l’apoteosi di un popolo

2 giugno 2003. Venti anni fa. 20. Oggi, una storica data amaranto, compie gli anni. Venti appunto. Vent’anni da quello spareggio passato alla storia e rimasto tra i ricordi più indelebili del tifoso amaranto. Quel 2 giugno 2003 si giocava Atalanta-Reggina. Lo spareggio. Anzi, LOSPAREGGIO. Quello per rimanere in Serie A.

Incubi, sullo Stretto, per l’altro spareggio, quello di due anni prima, infrantosi nel finale, al Granillo, con Cossato a superare Taibi. E proprio Taibi è ancora protagonista, ma stavolta dall’altra parte, con le super parate con la maglia nerazzurra che inchiodano gli uomini di De Canio sullo 0-0 in casa.

Si replica fuori, qualche giorno dopo, e serve una mezza impresa. Doveva essere l’1, ma la grandine si abbatte su Bergamo e la gara si gioca il giorno dopo. E la partita si fa in salita: segna Natali. Il destino, però, questa volta ha in serbo altro per la Reggina. E così, se due anni prima anche la sfortuna si era abbattuta contro gli amaranto, quel pomeriggio di Bergamo una scivolata di Cozza – dopo uno scambio nello stretto con Bonazzoli – si trasforma in una traiettoria strana e assurda, supera Taibi e riporta tutto in parità. Pieno equilibrio, ma è nell’ultima parte che arriva l’apoteosi di un popolo. L’eroe? Si chiama Emiliano Bonazzoli. Il frame dell’azione che porta al suo gol è rimasta ancora impressa, dopo 20 anni, nella mente di ogni tifoso amaranto. Che oggi la ricorda ancora con amore e anche con qualche lacrimuccia.