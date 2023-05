Il giornalista Ziliani e le penalizzazioni di Reggina e Juve: “per un sassolino, 7 punti…”

StrettoWeb

“Per un sassolino, 7 punti in meno. Per l’Everest, ancora devono decidere. Il calcio col verme, Italia”. Questo tweet è stato scritto dal giornalista Paolo Ziliani, ripostando un articolo relativo agli aggiuntivi 4 punti di penalizzazione inflitti alla Reggina nella giornata di ieri. Il confronto con la sanzione (al momento tolta) alla Juventus è evidente, pur non richiamandola esplicitamente.

In sostanza, per Ziliani la Reggina ha ricevuto 7 punti totali senza aver commesso granché, mentre per la Juve devono ancora decidere. “Il calcio col verme”, ha tuonato. Ricordiamo che per il club amaranto questa sanzione non è definitiva. Qualche segnale positivo potrebbe arrivare già da giovedì 11, in Appello, in caso contrario la società dello Stretto arriverà anche al Coni.