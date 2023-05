Zelensky incontrerà il presidente Mattarella

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Il presidente ucraino Zelensky sarà domani, sabato 13 maggio, a Roma dove incontrerà al Quirinale il presidente Sergio Mattarella. Zelensky, si apprende in ambienti parlamentari della maggioranza, dovrebbe incontrare probabilmente anche il premier Giorgia Meloni e Papa Francesco in Vaticano. La visita è ancora in via di definizione.

Zelensky ripartirebbe poi per la Germania, prima a Berlino per vedere il cancelliere Scholz e il presidente Steinmeier, poi ad Aquisgrana per ricevere il premio Carlo Magno.