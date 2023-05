Zelensky incontra Papa Francesco ma puntualizza: “non abbiamo bisogno di mediatori”

StrettoWeb

La visita del presidente ucraino Volodymyr Zelensky in Vaticano è durata circa settanta minuti. Il faccia a faccia col Papa è andato avanti per circa quaranta minuti. Ricordiamo che in precedenza, il leader ucraino aveva incontrato il Presidente Mattarella ed il Premier Meloni. “Con tutto il rispetto per Sua Santità, noi non abbiamo bisogno di mediatori, noi abbiamo bisogno di una pace giusta”. Lo ha detto il leader ucraino. “Noi invitiamo il Papa, come altri leader, per lavorare ad una pace giusta ma prima dobbiamo fare tutto il resto”. “Non si può fare una mediazione con Putin, nessun Paese al mondo lo può fare”, ha aggiunto.

Zelensky: “un onore vedere il Papa, ma il piano di pace sia ucraino”

“Per me è stato un onore incontrare Sua Santità, però lui conosce la mia posizione, la guerra è in Ucraina e il piano deve essere ucraino. Siamo molto interessati a coinvolgere il Vaticano nella nostra formula per la pace”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Porta a Porta.