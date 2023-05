Il video di Salvini sul Ponte sullo Stretto è toccante: “un’opera di tutti gli italiani”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha divulgato un bellissimo video promozionale sul Ponte sullo Stretto, evidenziandone le caratteristiche e l’importanza per l’intera nazione. Il video, che sottolinea la grandezza della grande opera, è zeppo di dati molto interessanti sul progetto definitivo (che, ricordiamo, era già stato approvato nel 2011 e adesso sarà aggiornato entro il 31 luglio 2024 per passare alla fase esecutiva), rispondendo a molte domande che i cittadini si pongono rispetto a come sarà.