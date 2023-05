“Ve ne mancano 4”: la Pro Vercelli ha preso in giro il Napoli? La verità sul tweet virale

StrettoWeb

“Avete meno scudetti della Pro Vercelli“. Questa frase, con qualche modifica a seconda di chi la pronuncia, se la saranno sentita rivolgere tutti i tifosi che non sostengono i colori di Juventus, Milan e Inter. Uno sfottò pallonaro dalla dubbia efficacia che tira in ballo il glorioso passato della Pro Vercelli, vincitrice di ben 7 scudetti, affibbiandogli una connotazione negativa.

E se la Pro Vercelli twittasse uno sfottò nei confronti del Napoli che in maniera tanto roboante sta festeggiando il terzo scudetto? No, non è successo. O meglio, ad aver preso piede è una fake news. “Complimenti Napoli per il vostro terzo scudetto! Ve ne mancano però altri 4 per poterci raggiungere”, è il tweet che è diventato virale, pubblicato da un profilo che riporta nome e logo della Pro Vercelli. Ma, come detto, si tratta di un fake.

Un utente si è preso la briga di cambiare il proprio nome e la propria foto del profilo Twitter adeguandosi a quelli della storica squadra vercellese per pubblicare una burla social che ha ingannato anche importanti mezzi di informazione.

La ‘vera’ Pro Vercelli ha dovuto fare chiarezza con una nota: “la F.C. Pro Vercelli 1892 intende prendere le distanze da alcuni tweet comparsi in rete negli ultimi minuti su profili fake. La Società si complimenta con l’@sscnapoli per la vittoria del terzo scudetto!”.