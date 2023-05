Vandalizzato parco giochi in Calabria, il duro sfogo del sindaco di Cassano: “delinquenti incivili”

StrettoWeb

“Ero stato avvisato del fatto che qualcosa nel parco giochi di via Taranto a Sibari, intitolato alla memoria di Aldo Gatto, non andasse come al solito. Così ieri mi sono recato personalmente sul posto per un sopralluogo. Quello che mi sono trovato davanti aveva dell’incredibile. I vandali hanno distrutto gran parte dell’area ludica e creato altri ingenti danni a quelle complementari. La pavimentazione anti-urto posta sotto i giochi dei bambini è stata quasi completamente divelta. Alcune parti della recinzione sono state manomesse così come alcune panchine alle quali mancano pezzi delle sedute. Rovinato anche lo zampillo che è stato letteralmente smontato! Infine, è stato persino dissotterrato e buttato a terra il palo con la targa commemorativa in ricordo di Aldo Gatto“. Lo dichiara il sindaco di Cassano all’Ionio, Giovanni Papasso, in una dura nota.

“Immediatamente, dopo aver eseguito un sopralluogo completo, ho chiesto ufficialmente alla Polizia locale di sporgere denuncia – continua – per assicurare chi ha fatto questo gesto ignobile e vergognoso alla giustizia. Per farlo ci avvarremo anche delle immagini dell’impianto di video sorveglianza. Lo stesso avevamo fatto per la villetta di Doria. Ho già dato mandato alla squadra manutenzione di intervenire e risolvere i problemi perché la comunità sibarita e i cittadini di via Taranto meritano di poter usufruire a pieno del parco giochi soprattutto in vista dell’estate”.

“L’area, infatti, che è stata ammodernata più volte dalla mia amministrazione comunale nel corso degli anni, spesso viene usata anche come luogo di ritrovo. Chi ha fatto questo deve vergognarsi. Sono delinquenti incivili. Facciamo tanti sacrifici per mandare avanti il nostro Comune in anni non facili dal punto di vista economico e c’è chi pensa a distruggere per puro divertimento pensando di rimanere impunito. Le cose non vanno così, ci dispiace per loro. Ora sarà tolleranza zero: individueremo gli autori e dovranno pagare di tasca propria i danni!” conclude.