Ustioni e fratture in tutto il corpo, 27enne di Vibo trasferito a Brindisi con un volo militare

Un incidente tuttora avvolto nel mistero, quello accaduto ieri a San Calogero nel Vibonese. Un ragazzo di 27 anni, di origine rumena, versa in condizioni gravissime: è stato ritrovato ieri nella sua abitazione con ustioni di secondo e terzo grado che ricoprono l’80% del corpo, oltre a fratture mutilple e innumerevoli contusioni. Il ragazzo è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia, ma i soccorritori hanno capito fin da subito che le condizioni disperate del 27enne richiedevano cure in un centro specializzato. Hanno quindi richiesto il trasferimento con l’utilizzo di un elisoccorso, ma le condizioni meteo avverse non lo hanno permesso. Una volta stabilizzato, anche se ancora in pericolo di vita, il ragazzo è stato trasferito oggi al centro grandi ustionati di Brindisi, grazie alla collaborazione della Centrale Operativa di Vibo e l’Aeronautica Militare che ha messo a disposizione un velivolo. I Carabinieri intanto hanno aperto un’inchiesta sull’accaduto.