“Un Paracadute per Grace” alla Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria

Un evento rivolto al concetto di bellezza non come attributo estetico ma come valore di Vita. È questo il leitmotiv di “Un Paracadute per Grace”, la prima iniziativa nazionale organizzata dall’Associazione Grace, guidata dal Presidente Lidia Papisca, in collaborazione con l’ANPd’I di Reggio Calabria – presieduta da Nunzio Mileto – in ricordo del fondatore della stessa sezione Cav. Eugenio Papisca.

Due giornate teorico-pratiche, sabato 20 maggio e domenica 21, rivolte soprattutto ai ragazzi delle scuole con l’intento di trasferire, attraverso la disciplina e la filosofia del paracadutista, i valori della vita e le sue virtù: forza, coraggio, autocontrollo, onestà, rispetto, dignità e senso di appartenenza.

Sabato prossimo, dalle ore 9:00, l’evento sarà ospitato presso la Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria. Diversi gli interventi in programma per ripercorrere la storia del paracadutismo e la nascita dell’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia, le attività che vengono svolte, la dimostrazione pratica dei materiali in uso per l’attività lancistica e i corsi di paracadutismo.

Al tavolo dei relatori, dopo i vari saluti istituzionali- tra cui quello del padrone di casa il Colonnello Vittorio Carrara, Comandante Scuola Allievi Carabinieri Reggio Calabria – ci saranno Federico Ciavattone, Direttore del Centro Studi di Storia del Paracadutismo Militare Italiano dell’Anpd’I; il Capitano dei Carabinieri e paracadutista Cosimo Sframeli; Alfonso Mazzuca, avvocato e decano dell’Associazione Nazionale Paracadutisti; Lidia Papisca, Presidente Associazione Grace; Caterina Iannì, sorella di Giuseppe, parà reggino deceduto nella strage della Meloria, il disastro aereo accaduto il 9 novembre 1971 al largo di Livorno; Piero Preite, Presidente ANPd’I Cosenza. A moderare i lavori sarà il giornalista Carlo Arnese.

La due giorni si concluderà domenica 21 maggio con un’escursione al monumento dello Zillastro nel Parco Nazionale dell’Aspromonte per ricordare i paracadutisti caduti in questo luogo nel secondo conflitto mondiale.