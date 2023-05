Ucraina, violento incendio a Kiev a causa dei detriti di un attacco aereo

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

La caduta di detriti a seguito dell’attacco aereo di stanotte su Kiev ha causato incendi nella capitale ucraina. Lo riferiscono le autorità locali, spiegando che i detriti sono caduti nei distretti di Darnytsia, Desna e Dnipro, sulla riva sinistra del fiume. Intanto, l’allarme aereo è rientrato sulla città. “A causa della caduta di detriti, un edificio non residenziale ha preso fuoco nel distretto di Desna“. Lo ha riferito Serhiy Popko, capo dell’amministrazione militare di Kiev.

“Incendio in una cooperativa di garage a causa della caduta di detriti nel distretto di Darnytsia. Nella stessa zona sono caduti detriti in più punti“, ha scritto il sindaco Vitaly Klitschko, sottolineando che “al momento non ci sono vittime nei luoghi della caduta di detriti“.

“Continua la serie di attacchi aerei su Kiev, senza precedenti per potenza, intensità e varietà. Il nono attacco aereo sulla capitale dall’inizio di maggio! Questa volta l’attacco è stato effettuato dai bombardieri strategici Tu-95MS, Tu-160 della regione del Caspio, probabilmente con missili da crociera del tipo X-101/555. Dopo aver lanciato i razzi, il nemico ha schierato i suoi droni da ricognizione sulla capitale. Secondo le informazioni preliminari, tutti gli obiettivi nemici nello spazio aereo di Kiev sono stati rilevati e distrutti“. Lo riferisce su Telegram il capo dell’amministrazione militare della capitale ucraina Serhiy Popko.

“I dati definitivi sul numero, il tipo di missili e Uav saranno presto annunciati dall’aeronautica. La caduta di detriti era stata registrata nei distretti Desna e Darnytsia. Il danno maggiore è stato registrato in quest’ultimo: c’è stato un incendio sul territorio della cooperativa di un garage. Il rogo è stato spento. Nel resto dei distretti i detriti possono essere caduti su auto parcheggiate, aree residenziali o aree di parchi forestali. Informazioni sulle vittime non sono ancora state ricevute“, ha aggiunto Popko.