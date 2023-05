TuttoJuve: “i bianconeri potrebbero citare il caso Reggina per difendersi”

StrettoWeb

“La Juventus per difendersi dalla voglia della giustizia sportiva di penalizzazione, potrebbe portare il caso della Reggina“. Comincia così un breve articolo di TuttoJuve, testata che segue in maniera approfondita le vicende bianconere. La Vecchia Signora, come sappiamo, è coinvolta nella vicenda plusvalenze, con il Coni che ha restituito momentaneamente i 15 punti inflitti nei gradi precedenti, riportando il processo indietro alla Corte d’Appello.

Gli argomenti sono ovviamente diversi, così come l’entità della pena. La Juve deve difendersi da un’accusa importante e pesante, la Reggina ha invece usufruito di uno strumento legittimo dello Stato e in fase di armonizzazione con le norme federali. “La formazione calabrese – scrive ancora TuttoJuve – è stata penalizzata di 3 ed ora di 4 punti, ma non si è parlato per nulla di afflitività e di penalizzazione per impedire alla squadra di stare in qualche zona della classifica. Potrebbe essere un precedente a favore dei bianconeri, che potrebbe valere ancora di più qualora ai calabresi venisse ridotta la penalizzazione”, aggiunge.