Turchia: urne aperte, è duello tra Erdogan e Kilicdaroglu

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Urne aperte dalle ore 08:00 locali, le 07:00 in Italia, le operazioni di voto in Turchia per il ballottaggio tra il capo di Stato uscente Recep Tayyip Erdogan ed il candidato alla presidenza della Repubblica dei maggiori partiti di opposizione Kemal Kilicdaroglu.

Durante il primo turno, il 14 maggio, Erdogan è arrivato primo con il 49,5% dei consensi, Kilicdaroglu ha ottenuto quasi il 45% dei voti mentre Sinan Ogan, politico di destra nazionalista che ha poi deciso di sostenere il presidente uscente al ballottaggio, si è classificato terzo con poco più del 5% dei consensi.

I seggi resteranno aperti fino alle 17 ora locale, le 16 in Italia, e subito dopo inizierà il conteggio dei voti.