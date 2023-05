Turchia, urne chiuse: inizia lo spoglio

StrettoWeb

Urne chiuse in Turchia. I seggi sono stati aperti questa mattina dalle 8, in occasione del ballottaggio delle elezioni presidenziali che vede il candidato dei maggiori partiti di opposizione Kemal Kilicdaroglu sfidare il capo di Stato uscente Recep Tayyip Erdogan. StrettoWeb seguirà in diretta lospoglio delle schede.

Durante il primo turno, il 14 maggio, Erdogan è arrivato primo con il 49,5% dei consensi, Kilicdaroglu ha ottenuto quasi il 45% dei voti mentre Sinan Ogan, politico di destra nazionalista che ha poi deciso di sostenere il presidente uscente al ballottaggio, si è classificato terzo con poco più del 5% dei consensi.