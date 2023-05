“Ho visto. La grande truffa nella sanità calabrese”, presentato il libro di Santo Gioffrè | VIDEO

StrettoWeb

Si è svolta venerdì 26 maggiola presentazione del libro denuncia del dott. Santo Gioffrè “Ho visto. La grande truffa nella sanità calabrese”, organizzata dal Circolo Culturale “L’Agorà”. Medico, politico, dirigente sanitario e scrittore: con il suo libro “Ho visto” il gradito ospite del sodalizio culturale reggino, narra la “grande truffa della sanità calabrese”. La testimonianza dell’uomo che ha scoperto la grande truffa ai danni della sanità in Calabria: nascosta nelle omissioni contabili, nei registri incompleti, negli atti non impugnati; nella tecnica perfetta con cui si liquidavano le stesse fatture più volte. Un sistema indicato dal dott. Gioffrè con il termine “contabilità orale”, e che rappresenta il risultato di 20 anni di cattiva gestione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria. Santo Gioffrè, che nominato commissario straordinario dell’Asp di Reggio Calabria nel 2015 da parte della Giunta Oliverio, denunciò le anomalie nei pagamenti dell’Azienda sanitaria portando la stessa ad essere sciolta per mafia prima di venire allontanato, dopo un breve arco di tempo di 5 mesi del suo mandato.

Il libro è quindi la sua testimonianza sulla grande truffa scoperta ai danni della sanità calabrese, nascosta nelle omissioni contabili, nei registri incompleti, negli atti non impugnati; nella tecnica perfetta con cui si liquidavano le stesse fatture più volte. Queste alcune delle cifre che sono state analizzate dal gradito ospite del Circolo Culturale “L’Agorà” di Reggio Calabria.Tenuto conto dei protocolli di sicurezza anti-contagio e dei risultati altalenanti della pandemia di COVID 19 e nel rispetto delle norme del DPCM del 24 ottobre 2020 la conversazione sarà disponibile, sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, a far data da venerdì 26 maggio.