Trofeo Aspromonte, un successo l’1 Maggio all’Italica Mountain Village: doppia vittoria Real Villa

Doveva essere una grande giornata di sport e lo è stata. Il Trofeo Aspromonte, primo evento svoltosi all’Italica Mountain Village, ha soddisfatto pienamente le aspettative degli organizzatori. L’appuntamento si è rivelato, inoltre, un momento di festa per famiglie, ragazzi e bambini. Il centro sportivo di Cucullaro, passato sotto la gestione dell’Italica Sport, ha accolto centinaia di persone che hanno raggiunto Santo Stefano in Aspromonte. Tutto si è svolto a margine del 1° Trofeo Scuole Calcio Asc Reggio Calabria.

Trionfo per la Real Villa nei due tornei di calcio

La manifestazione calcistica, organizzata da Italica Sport, Leukos Lazzaro e Asc Reggio Calabria, ha coinvolto diverse società. Sul campo, in un clima di grande correttezza, si sono sfidati tanti giovani talenti del territorio appartenenti alle categorie giovanili Pulcini ed Esordienti. Ne sono venute fuori due competizioni avvincenti, culminate entrambe con una finale decisa ai rigori. Trionfo per il Real Villa che ha vinto entrambe le coppe, superando nell’ultimo atto il Mirabella San Gaetano nei Pulcini e la Ivan Castiglia negli Esordienti. Terzo posto per la Leukos Lazzaro tra i più piccoli e la Reggina 1914 nell’altra categoria.

Non solo calcio, il Trofeo Aspromonte è stato un appuntamento per tutti

L’Italica Mountain Village ha aperto le sue porte anche ad altri bambini e ragazzi. Lo ha fatto con una serie di attività che si sono svolte negli altri campi della struttura con la supervisione di istruttori qualificati. C’è stata, ad esempio, la possibilità di approcciarsi all’hockey su prato. La predisposizione di un’area picnic ha, inoltre, reso l’appuntamento la destinazione ideale per tante famiglie che hanno avuto la possibilità di trascorrere la festività del Primo maggio in montagna.

Italica Mountain Village: punto di riferimento per lo sport in Aspromonte

Gli ottimi riscontri numerici ottenuti sono per Italica Sport un punto di partenza affinché Santo Stefano in Aspromonte si consolidi come riferimento per le attività sportive in montagna. L’obiettivo sarà replicare eventi come il Trofeo Aspromonte, facendo leva sul know-how della società in materia di organizzazione eventi sportivi. “Siamo felicissimi per la buona riuscita della nostra manifestazione inaugurale” ha dichiarato il presidente di Italica Sport Marco Francesco Polimeni. “Il centro sportivo – ha aggiunto – è aperto a tutti. Chiunque volesse utilizzare i nostri campi di calcio, padel e tennis può contattarci tramite il nostro sito (italicasport.it). La struttura è disponibile per privati cittadini che volessero praticare attività sportiva, ma anche per le società”.