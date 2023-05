Tributi e multe, ANIA chiede al comune di Reggio Calabria una tregua fiscale

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

L’ANIA (Associazione Nazionale Inquilini ed Assegnatari) della Città Metropolitana di Reggio Calabria comunica di aver richiesto, unitamente alle Associazioni della proprietà: UPPI, CONFABITARE e FEDERPROPRIETA’ e dell’inquilinato: CONIA e ASSOCASA, un incontro urgente all’Amministrazione comunale di Reggio Calabria al fine di affrontare, sin da subito, il tema della tregua fiscale per gli importi non riscossi da parte dei Comuni. Lo scrive Vincenzo Leotta, Segretario ANIA, in una nota.

Con le modifiche introdotte, nei giorni scorsi, dalle Commissioni Affari sociali e Finanze della Camera al Decreto Bollette (Dl 34/2023), si allarga la possibilità di estendere la rottamazione quater e lo stralcio fino a mille euro (rispettivamente secondo il quadro definito dalla manovra finanziaria 2023) di tasse e multe che i Comuni riscuotono in proprio o di cui hanno affidato la riscossione a un concessionario privato iscritto all’albo del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Una decisione fortemente attesa dai contribuenti che erano stati raggiunti da atti, come ad esempio l’ingiunzione di pagamento, non ricompresi nel perimetro delle due sanatorie sulle cartelle.

Il possibile allargamento della rottamazione, relativa ai carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, passa sempre e comunque dalla volontà di adesione da parte degli Enti Locali e dei Comuni in particolare. Spetterà, infatti, a una Delibera di Consiglio Comunale (da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. Bollette) indicare il numero di rate e le scadenze, le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di aderire alla definizione agevolata e i termini per la presentazione dell’istanza.

Lo stesso Atto deliberativo dovrà indicare il termine entro il quale l’Ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l’importo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza. Come per la rottamazione nei confronti dell’agente pubblico della riscossione, in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza (che sono sospesi a seguito della domanda) per il recupero delle somme oggetto della richiesta. In questo caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo totale dovuto.

La modifica legislativa, inserita nella conversione del Decreto Bollette, ricomprende anche la possibilità di decidere per lo stralcio dei debiti di importo residuo fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni), affidati alla riscossione dal 2000 al 2015, anche in questo caso per le ipotesi di recupero in proprio con ingiunzione o delegato ad agenti privati iscritti nell’albo del MEF, con l’opportunità (che era prevista fino al 31 marzo per chi riscuote con ruolo) di decidere anche per lo stralcio integrale dei mini-carichi.

In ogni caso le Delibere adottate, sia per la rottamazione sia per lo stralcio delle cartelle fino a mille euro, dagli Enti territoriali diventeranno efficaci con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell’Ente Locale e saranno trasmessi al Dipartimento delle Finanze, entro il 31 luglio 2023, ai soli fini statistici e all’eventuale affidatario entro il 30 giugno 2023.

Riteniamo giusto che i cittadini e i contribuenti reggini possano usufruire di questa opportunità offerta dalla legge dopo dieci anni di lacrime e sangue dovuti al piano di riequilibrio a cui è stato sottoposto il Comune di Reggio Calabria . Le famiglie, inoltre, sono gravate da una pressione fiscale e tributaria elevata e vessate da un’economia e da una inflazione loro pregiudizievole.