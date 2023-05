Tragedia a Roma: bimbo di 3 anni cade in piscina e muore

StrettoWeb

Un video delle telecamere presenti all’interno del centro sportivo a Centocelle, a Roma, ha ripreso tutte le fasi che hanno preceduto la tragica morte di un bimbo ivoriano di 3 anni annegato in una piscina. I filmati finiranno nel fascicolo avviato in Procura nelle indagini svolte dai carabinieri della stazione di Roma Centocelle insieme al nucleo operativo della compagnia di Roma Casilina.

Il piccolo, in base a quanto emerge, è caduto nella vasca e sarebbe stato trovato solo dopo quaranta minuti. Gli inquirenti hanno ascoltato dei testimoni e dal loro racconto emerge che il bimbo ha vagato da solo per alcuni minuti all’interno del centro sportivo: ha raggiunto anche i campi da tennis e lì alcuni lo avrebbero notato e riportato anche dalla madre che stava partecipando ad una festa della comunità ivoriana. Il bimbo si sarebbe, però, nuovamente allontanato per raggiungere la piscina dopo avere scavalcato delle recinzioni.