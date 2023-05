Torna l’ASC Swell 2023 con importanti artisti

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Nel week end dedicato al wellness non potevano mancare gli artisti del divertimento, a conclusione di un ricco programma che abbraccia a 360° tutti gli aspetti dello stare bene. In occasione della attesissima VII^ Edizione dello Swell, in programma dall’1 al 4 giugno a Scoglitti di Ragusa, si alterneranno i professionisti del settore della risata Max Pisu ed i reggini doc Santo Palumbo e Gennaro Calabrese.

Un avvenimento come lo Swell non poteva non coinvolgere questi artisti poliedrici e pluripremiati per le loro capacità artistiche, provenienti dallo Zelig e/o dai palcoscenici più celebri, che allieteranno le serate con la loro Comicità con la C maiuscola.

Una scelta in linea con il format e gli obiettivi della manifestazione targata ASC Reggio Calabria.

Wellness come stile del vivere bene in perfetto equilibrio tra l’aspetto fisico, mentale e sociale, includendo i professionisti della risata nel training serale, al temine di una giornata di sport tra indoor cycling circuit, yoga, pilates, danza sportiva, danza caraibica, danza aerea, karate, balli sociali, zumba, acqua fitness, walking, difesa personale, strong nation, scienza della felicità e terapie energetiche.

Un calendario ricco di eventi nel primo week end di giugno, in cui ASC Reggio Calabria non ha voluto deludere le aspettative di nessuno, organizzando una manifestazione che abbracciasse tutte le discipline sportive del wellness ed i Tornei dedicati agli appassionati di padel con la I^ Edizione del Campionato Nazionale Padel Open TPAe di calcio giovanile volto ai Primi calci (2014/2015), Pulcini (2012/2013), Esordienti A9 e A5 (2010/2011), Giovanissimi A11 e A 5 (2008/2009) ed Allievi A11 e A5 (2006/2007).

“Perché oggi per stare davvero bene non si può solo pensare ad allenare i muscoli”, afferma Antonio Eraclini, Presidente ASC Reggio Calabria, “ma bisogna puntare ad un benessere completo, che passi anche attraverso il cuore ed il cervello. Tanti e diverse attività per abbracciare le passioni di tutti. Nel prevedere un allenamento completo che va dal fisico alla mente non potevamo esimerci dall’includere artisti come Max Pisu, Santo Palumbo e Gennaro Calabrese che hanno accolto con entusiasmo l’invito. Sono contento di aver potuto coinvolgere tante figure territoriali, originarie della Calabria e della Sicilia, ciascuna nei rispettivi settori dello sport e dello spettacolo, a riprova dei grandi professionisti che possiamo vantare nel nostro amato Sud”.

Sold out all’Athena Resort di Scoglitti di Ragusa, mentre ancora pochi posti disponibili al Baraka Village per partecipare alla VII^ Edizione dello Swell.

Per informazioni e prenotazioni contattare swellsport@gmail.com o telefonare al 3281722070 oppure visitare www.ascsport.it, www.ascreggiocalabria.it oltre le pagine facebook ed Instagram ascreggiocalabria.