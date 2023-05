Torna Eolie Muisc Fest con numerosi ospiti

StrettoWeb

Da giovedì 29 giugno a venerdì 7 luglio torna l’Eolie Music Fest con Pier Pelù, Elisa, Clmentino e La rappresentante di Lista sono alcuni degli artisti che hanno confermato la loro partecipazione. Il direttore artistico è Samuel Romano.

Dopo le anteprime di giovedì 29 e venerdì 30 giugno, con musica dal vivo e dj set, sabato 1 luglio la bellezza mozzafiato di Salina sarà lo scenario per l’imperdibile live di Elisa. Domenica 2 luglio i caldi colori dei tramonti di inizio estate accenderanno Vulcano con Piero Pelù, M¾ss Keta e i Motel Connection. Lipari martedì 4 luglio accoglierà uno speciale dj set a cura di Radio R101. Mercoledì 5 luglio a Stromboli sarà la volta di Clementino ed Ensi, che si sfideranno in una vera e propria battle di barre. A loro si aggiunge anche La Rappresentante di Lista. Nati ai piedi del Vesuvio, i 99 Posse porteranno la loro energia sulle terre vulcaniche di Stromboli giovedì 6 luglio insieme a Sud Sound System e Africa Unite. Venerdì 7 luglio, infine, è tutto da ballare, per salutare le Isole. Questi sono solo i primi annunci per Eolie music fest: il cartellone si completerà presto con nuovi importanti nomi del panorama musicale italiano. I biglietti per partecipare sono già disponibili su TicketOne. È possibile acquistare i biglietti per il singolo evento oppure sono disponibili anche soluzioni vantaggiose attraverso abbonamenti e pacchetti. Una manifestazione organizzata e promossa da Marea Eventi Srls, con il patrocinio di Enit, SIAE, Comune di Malfa e Comune di Lipari. E con il patrocinio dalla Regione Siciliana.