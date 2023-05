Trovato testamento di Messina Denaro: indicato il probabile successore

StrettoWeb

Le indagini sulla latitanza di Matteo Messina Denaro proseguono incessanti. Nel covo del boss, a Campobello di Mazara, i carabinieri del Ros avrebbero trovato “le indicazioni del boss sul suo probabile successore“. Non solo. I militari avrebbero persino rinvenuto il suggerimento per una nuova organizzazione di Cosa Nostra. Si tratta di una federazione tra clan e una commissione regionale, organizzata come la vecchia Cupola. Si tratterebbe di un vero e proprio testamento mafioso.

Nei pizzini, dunque, il boss avrebbe indicato chi dovrebbe succedergli alla guida della mafia trapanese e siciliana. Il sostituto procuratore presso il Tribunale dei minori a Palermo, Massimo Russo, ha precisato che il boss “ha scoperto la sua malattia qualche anno fa e aldilà dell’arresto ha avuto tutto il tempo di pensare ed organizzare la sua successione. A chi andrà il suo scettro? Le sue ricchezze? Ma, soprattutto, il suo patrimonio immateriale immenso che è il potere di ricatto?”.

Le considerazioni sono state fatte da Russo sabato sera, durante la cena di festeggiamenti per la cattura di Messina Denaro. Domande di cui ancora non si conosce ufficialmente la risposta, ma sulla quale gli investigatori, verosimilmente, punteranno le loro indagini future.