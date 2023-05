Tensioni tra Cina e USA: ergastolo per cittadino statunitense accusato di spionaggio

StrettoWeb

La Cina ha condannato un cittadino statunitense di 78 anni all’ergastolo accusandolo di spionaggio. John Shing-Wan Leung, noto anche come Liang Chengyun, possiede passaporto americano ma risiede a Hong Kong. L’uomo “è stato giudicato colpevole di spionaggio, condannato all’ergastolo e privato a vita dei diritti politici“. Lo ha riferito una nota della Corte intermedia del popolo di Suzhou, città della provincia orientale del Jiangsu.

Leung, arrestato il 15 aprile 2021 dall’agenzia di controspionaggio cinese nella città di Suzhou, ha avuto “un trattamento secondo la legge“, si legge nella nota. Il tribunale, però, non ha diffuso dettagli sulle accuse. Indagini e processi in Cina, soprattutto su questioni sensibili come la sicurezza statale, si svolgono a porte chiuse e poche informazioni sono rese pubbliche fino alla sentenza. Le accuse di spionaggio sono altamente selettive e le prove a loro sostegno non sono rilasciate secondo una pratica standard tra la maggior parte dei Paesi. Questo per tutelare le proprie reti di intelligence e dell’accesso alle informazioni.

Le relazioni tra Washington e Pechino hanno toccato un minimo storico tra controversie su commercio, tecnologia, diritti umani e l’approccio sempre più aggressivo della Cina sul fronte delle rivendicazioni territoriali con i Paesi vicini. Il 10 e l’11 maggio scorsi, a Vienna, il consigliere per la sicurezza della Casa Bianca Jake Sullivan e il capo della diplomazia del Pcc Wang Yi hanno avuto colloqui per circa 10 ore. L’obiettivo è quello di riportare le relazioni su un piano più confortevole.

La sentenza del tribunale di Suzhou è maturata mentre il presidente americano Joe Biden sarà a Hiroshima, in Giappone, per il summit dei leader del Gruppo dei sette principali Paesi più industrializzati (19-21 maggio). Seguirà poi una storica visita in Papua Nuova Guinea. Quest’ultima nazione insulare è strategica del Pacifico, in una regione in cui la Cina ha accelerato i suoi sforzi per aumentare il suo peso economico e diplomatico, insieme all’influenza militare. Infine Biden farà tappa in Australia per la riunione del Quad.