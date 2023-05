Taurianova, contest artistico per la candidatura del tramonto sullo Stromboli a patrimonio Unesco

StrettoWeb

Nel prossimo mese di Giugno p.v., precisamente nei giorni 16, 17 e 18, la Cittadina di Taurianova sarà ancora teatro dell’ormai celebre Infiorata, giunta alla Vª edizione, manifestazione amata da tutta la comunità calabrese e alla quale le istituzioni riconoscono il fondamentale ruolo di promozione turistica, sociale e culturale per l’intera regione.

“Sin da subito – dichiara il Presidente della Proloco Nello Stranges – la nostra manifestazione, è sempre stata improntata alla promozione e alla valorizzazione della cultura del nostro Territorio; infatti, nelle edizioni passate dell’Infiorata di Taurianova, abbiamo sempre voluto omaggiare illustri personaggi calabresi e luoghi di Calabria di incomparabile bellezza: lo scrittore e giurista Gemelli Careri, il poeta e scrittore sanluchese Corrado Alvaro, i Miti e le Leggende del Mediterraneo con l’omaggio speciale a Scilla e Cariddi e ai Bronzi di Riace, o ancora l’edizione dedicata all’ingresso del Parco dell’Aspromonte nella rete dei Geoparchi Unesco.

Queste scelte, dimostrano inequivocabilmente che, tenendo fede al nostro statuto, ci siamo sempre impegnati nel promuovere, custodire e valorizzare la storia e la cultura del nostro territorio e, in coerenza con la nostra missione di promotori di cultura e bellezza dei nostri luoghi, con la 5ª edizione dell’Infiorata di Taurianova, vogliamo dar forza e voce alla proposta di riconoscimento del “Tramonto sullo Stromboli”, come patrimonio UNESCO, mettendo a disposizione del Comitato “Network Mediterraneo” l’importante vetrina della nostra manifestazione.

A tal proposito, in sinergia con l’Assessore al Turismo Massimo Grimaldi e l’Assessore alla Cultura Maria Fedele, quest’ultima rappresentante anche del comitato di Calabria Network Mediterraneo, abbiamo deciso di dedicare uno dei 13 quadri floreali dell’Infiorata di Taurianova, che avrà come tema “Le Meraviglie del Mondo”, allo spettacolare scenario del Tramonto sullo Stromboli”.

Per l’occasione, il Network bandirà altresì un contest dal titolo “Il Tramonto in una frase”, con l’obiettivo di individuarne una da abbinare al bozzetto artistico. La frase ritenuta più significativa, coerente ed originale verrà inserita come accompagnamento all’opera, fotografata ed incorniciata per venire successivamente esposta all’interno della nuova sede della biblioteca comunale di Taurianova.

L’esito del Contest sarà reso pubblico in data 16 giugno 2023 durante un’apposita cerimonia. Ricordiamo che Il Comitato, è stato fondato nel 2017 da Francesca Agostino, Edoardo Zannoli, Marzia Matalone, Rocco Polistena e dall’Associazione CulturalMente di Amato di Taurianova, nelle vesti dell’allora Presidente Maria Fedele; per sostenere e promuovere la candidatura del Tramonto sullo Stromboli come patrimonio dell’Umanità. Esso conta ad oggi l’adesione di ben 18 comuni calabresi e una vastissima platea di associazioni ed enti del terzo settore, perseguendo la finalità di accrescere interesse e attrattività per lo straordinario patrimonio paesaggistico calabrese, focalizzando l’attenzione su questo scenario unico al mondo.

Parallelamente alla complessa attività documentale propedeutica alla candidatura UNESCO il comitato è stato il promotore di molteplici attività promozionali e conoscitive, campagne informative e convegni, il più recente dei quali si è svolto il 15 aprile 2022 alla Camera dei deputati, che ha visto anche l’annuncio di una proposta di legge su iniziativa del celebre critico d’arte e parlamentare italiano, Vittorio Sgarbi“.