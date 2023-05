Taormina, primo giorno da sindaco per De Luca

StrettoWeb

Dopo la grande vittoria di domenica e lunedì, Cateno De Luca ha indossato per la prima volta la fascia tricolore di sindaco di Taormina dopo aver guidato le comunità di Fiumedinisi, Santa Teresa del Riva e Messina. “Un nuovo inizio, un nuovo impegno. Sono pronto ad intraprendere questo percorso con la tenacia, la passione e l’amore che hanno sempre contraddistinto la mia azione politico amministrativa. Pronto a servire Taormina e i taorminesi”, afferma De Luca.

“A mettere a disposizione della città la mia competenza e la mia esperienza. Saremo insieme in questo nuovo percorso… io al vostro fianco, voi al mio. L’emozione di varcare questo ingresso è indescrivibile. Come indescrivibile è stata l’emozione di ricevere le chiavi del Palazzo da parte dell’ufficio di Gabinetto. Il primo momento di confronto è stato con il segretario comunale Giuseppe Bartolilla per pianificare gli ulteriori incontri con le partecipate municipali e i responsabili dei vari uffici“, rimarca De Luca. Intanto poco fa è avvenuto, a Palazzo dei Giurati, la proclamazione del Sindaco e di tutti i consiglieri comunali.