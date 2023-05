Taormina, l’Ugl sulla cardiochirurgia pediatrica: “bene la posizione di Volo”

StrettoWeb

Ugl Salute Messina e UTL- UGL di Messina attraverso i segretari provinciali Fabrizio Denaro e Tonino Sciotto esprimono apprezzamento per la posizione dell’Assessore Regionale della Salute e del Governo Regionale sulla questione della Cardiochirurgia Pediatrica di Taormina. “Apprendiamo dalle dichiarazioni dell’Assessore Volo, della volontà del Governo Regionale di chiedere una deroga all’applicazione del DM 70 al Ministero della Salute per quanto riguarda il numero delle cardiochirurgie pediatriche in Sicilia – che va esattamente con quanto proposto da UGL Salute Messina e dalla UTL di Messina. Nelle more che il Ministero della Salute venga investito del problema, chiediamo all’Assessore, fin da subito, di predisporre una proroga della Convenzione che consenta la prosecuzione delle attività alla cardiochirurgia pediatrica di Taormina oltre il 30 giugno prossimo. Chiaramente continueremo a vigilare affinché non ci siano incidenti di percorso, ma la strada intrapresa è quella giusta”. Questa è solo il primo di tante criticità che riguardano la Sanità nella provincia di Messina e ribadiamo la necessità dell’apertura di un “tavolo Messina” che affronti e dia massima attenzione anche per le altre questioni ancora aperte”.