Taormina, il candidato sindaco D’Aveni presenta il programma

Undici pagine di programma con progetti da realizzare nel breve e medio termine per rilanciare Taormina in termini di efficienza amministrativa, attenzione ai residenti, migliore accoglienza e servizi per i turisti, opere infrastrutturali per la sostenibilità ambientale e la crescita economica. Antonio D’Aveni e la sua squadra hanno “elaborato il programma elettorale e, primi tra i candidati, lo presenteranno ai taorminesi sabato 6 maggio, alle 18,30, in piazza Duomo e domenica 7, sempre alle 18,30, in piazza Falcone e Borsellino, a Trappitello. Saranno presentati anche i candidati designati e i candidati consiglieri di “Orgoglio Taormina”.

La riorganizzazione dell’apparato amministrativo e la gestione imprenditoriale dell’ “azienda Comune”, la partecipazione attiva e democratica dei cittadini ai lavori del “Consiglio comunale aperto”, l’attenzione alle fasce deboli della popolazione. E, sul piano delle opere pubbliche: la realizzazione di un parcheggio multipiano a Villagonia, un Centro fieristico-culturale a Trappitello, in modo di diversificare i poli di attrazione turistica ed economica, l’organizzazione dell’Art Expo Taormina, da proporre nel panorama internazionale. Sono questi solo alcuni dei nostri punti programmatici”.

Il programma è pubblicato sulle pagine facebook Orgoglio Taormina, Antonio D’Aveni. Proposte e suggerimenti possono essere inviati tramite la pagina fb Orgoglio Taormina e con email a orgogliotaormina@gmail.com.