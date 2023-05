Taormina: De Luca presenta le liste. Tutti i NOMI dei candidati

StrettoWeb

“Stamattina abbiamo depositato la candidatura e le liste a sostegno del progetto “Una marcia in più per Taormina”. Un passaggio formale che ufficializza l’avvio di una nuova fase per Taormina partendo proprio dal nostro progetto di rilancio della città”. Lo afferma il leader di Sud chiama Nord Cateno De Luca, candidato sindaco della città di Taormina.

A sostegno della candidatura di Cateno De Luca la lista denominata “De Luca il Sindaco” composta da: Bambara Carmelina, Brocato Salvatore, Campisi Gaetano, Cappello Elisa, Composto Giuseppe, Coppolino Salvatore, Cullurà Alessandra, Curcuruto Omar, Esposito Lucia, Giardina Claudio, Gullotta Antonella, Gullotta Antonino, Gullotta Carlo, Manuli Luca, Sferra Jonathan, Sterrantino Giuseppe.

Assessori designati: Mario Quattrocchi, Antonino Lo Monaco, Alessandra Cullurà e Jonathan Sferra.

Presentata anche la lista che vede candidato il deputato messinese Alessandro De Leo “Tao, una marcia in più” a sostegno di Cateno De Luca composta da: Colavecchio Giuliana, Elia Mandri Alfio, D’Agostino Benedetta, De Francesco Alessia, Falanga Giorgia, Gullotta Laura, La Pica Pietro, Lo Monaco Antonio, Martorana Elena Giuseppina, Mendolia Giacomo, Bartolotta Carmelo, Quattrocchi Mario, Russo Gaetano, Scarpata Veronica, Strano Salvatore, Sciglio Angela Maria.

“Con la presentazione delle candidature e delle liste stamattina abbiamo formalizzato un passaggio che ufficialmente da il via alla campagna elettorale. Il quadro che si è delineato è piuttosto chiaro. Il nostro progetto rimane coerente con la nostra azione politica. Ho sempre detto che a Taormina venivo in pace per mettere a disposizione della città la mia esperienza politica che mi ha portato ad ottenere risultati importanti in tutte le comunità che sono stato chiamato ad amministrare. Taormina è una scommessa importante. Il nostro progetto era partito con la convinzione che vi fosse da parte di determinati soggetti la maturità politica per poter guardare all’esclusivo interesse della città. I fatti oggi dimostrano che ci siamo sbagliati”, rimarca De Luca.

“Non si spiega altrimenti la presenza oggi nelle liste del candidato sindaco Bolognari di esponenti politici che fino a pochi giorni fa avevano aderito al nostro progetto tranne poi cambiare idea nel momento in cui hanno capito che per le logiche delle poltrone non c’era spazio, o peggio ancora la presenza di chi cinque anni fa e nel corso dell’ultima legislatura è stata all’opposizione criticando aspramente l’operato di Bolognari. La differenza tra noi e loro è chiara. Auspico che la città di Taormina e i taorminesi riescano a vederla per poter andare oltre il solito copione che si è consumato sulla pelle dei cittadini. Noi siamo qui per servire Taormina, contrariamente a quanto fatto da chi fino ad oggi si è servito di Taormina per i propri interessi”, conclude De Luca.