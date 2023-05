Taormina, De Luca incontra il presidente dell’associazione tassisti

StrettoWeb

“Ho incontrato stamattina il presidente dell’associazione tassisti Giuseppe Rossello. Per metodo mi piace ascoltare i rappresentanti delle varie categorie che operano sul territorio per capire quali sono le difficoltà che si trovano a dover affrontare e quali le possibili soluzioni”, è quanto afferma Cateno De Luca. “A Taormina, mi ha spiegato il presidente Rossello, operano 41 licenze. Un indotto importante che richiede però garanzie a partire dall’attuazione di politiche di destagionalizzazione che possano consentire di lavorare anche nei mesi di bassa stagione. Tra le criticità che segnalano certamente la mancata istituzione della Ztl che porta ad una deregulation viaria che impedisce una normale gestione di partenze e arrivi. In parte dovuta anche alla mancata individuazione di aree dedicate alla sosta dei taxi che arrivano da fuori città”, rimarca De Luca.

“Non aiutano poi le condizioni in cui si trovano molte arterie viarie che avrebbero bisogno di manutenzione. È stato un incontro ricco di spunti interessanti che raccogliamo per trovare soluzioni ai problemi mai affrontati e risolti”, conclude De Luca.