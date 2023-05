Taormina, D’Aveni sull’abbassamento delle tasse: “puntare su più risorse e meno sprechi”

StrettoWeb

“Con riferimento ad alcune dichiarazioni del candidato sindaco Cateno De Luca, è opportuno precisare quanto segue: la campagna elettorale di Orgoglio Taormina, per le caratteristiche proprie di questa compagine, mira a rendere noti i programmi e i relativi modi, tempi e risorse per realizzare detti programmi. Orgoglio Taormina è distante da un certo modo di fare politica dove si tende a screditare e demonizzare l’avversario. Noi crediamo nel confronto democratico tra candidati, confronto che dia la possibilità al cittadino di valutare chi sia più idoneo a soddisfare gli interessi di Taormina, per una crescita economica, sociale e culturale della città. Non è nostra intenzione, quindi, rispondere a provocazioni e strumentalizzazioni, andremo dritti per la nostra strada, con orgoglio e coerenza“. E’ quanto afferma Antonio D’Aveni, candidato sindaco di Orgoglio Taormina.

“Relativamente a quanto da me dichiarato nel corso del mio recente comizio a Taormina, riguardo al pagamento delle tasse, dichiarazione strumentalizzata dall’ on. De Luca, mi rendo conto di aver fatto una sintesi eccessiva del mio pensiero che ritengo, in questa sede, di dovere precisare. Quando ho detto che noi puntiamo a non far pagare le tasse, ovviamente non intendiamo istigare all’evasione, sarebbe assurdo solo averlo pensato, ma il contrario: noi vogliamo mettere il Comune nelle condizioni di dovere chiedere al cittadino sempre meno tasse, per il principio di pagare tutti per pagare meno”, evidenza D’Aveni.

“Per raggiungere questo obiettivo, abbiamo stilato un programma articolato che punta alla gestione manageriale dell’Ente Comune. Per fare alcuni esempi, è nostra intenzione realizzare un impianto di bio-gas, impianto che attraverso la trasformazione dei rifiuti, consentirebbe di risparmiare gran parte dei 4 milioni che oggi si spendono per la gestione dei rifiuti e, nel contempo, attraverso la produzione di biogas, di introitare somme importanti. Altro esempio è la realizzazione a Villagonia di un parcheggio a piani e di una funivia a fune vincolata che porti direttamente in centro”, aggiunge D’Aveni.

“Quest’opera porterebbe notevoli introiti al Comune (la funivia oggi esistente incassa oltre 3 milioni di euro annui). Contestualmente va intensificata la lotta agli sprechi, che sono tanti. Tutte ciò porterà grandi vantaggi al Comune di Taormina, sia in termini di minori costi (rifiuti da non dover conferire in discarica), sia in termini economici, e tutto questo trasformerà il “Comune Vampiro” in un “Comune Amico”, rimarca D’Aveni.

“Io nei programmi dei miei avversari sindaco, non ho visto espressi questi concetti e da qui la mia affermazione “vi farà pagare le tasse”, nel senso di opprimere oltre modo i cittadini e le attività economiche tutte come per esempio avvenuto a Messina. Spero adesso di essere stato più chiaro e che i miei avversari si possano dedicare maggiormente al confronto sui programmi e meno allo scontro che a noi risulta sgradevole e poco produttivo per la Città“, conclude D’Aveni.