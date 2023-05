Taormina, D’Aveni: “no alle risse verbali, puntiamo ai programmi”

StrettoWeb

“No agli insulti in piazza, sì all’ascolto dei cittadini casa per casa”. Antonio D’Aveni continua, a mantenere la linea della “politica di prossimità”, che è la caratteristica della campagna elettorale di “Orgoglio Taormina”, fatta di incontri con piccoli gruppi e di presenza sul territorio con il camper denominato “coe rent”. “Non ci piacciono le risse , i toni esasperati, lo scontro duro, gli insulti. Preferiamo confrontarci sul programma – sottolinea D’Aveni – almeno sul nostro, perché gli altri mi sembra che siano ancora non pervenuti. Lasciamo a Bolognari e De Luca la battaglia per il potere, a noi interessa poter essere amministrazione di servizio, nell’interesse dei taorminesi, tutti, dal centro storico alle frazioni, e di tutti coloro che la vivono, la visitano e la amano”.