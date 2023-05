Taormina, D’Aveni: disponibilissimo al confronto politico con tutti i candidati sindaco”

StrettoWeb

Antonio D’Aveni, candidato sindaco con la lista “Orgoglio Taormina”, è disponibile al confronto con gli avversari. “Sono pronto, concordiamo dove e quando – dichiara rivolgendosi in primo luogo a Bolognari e De Luca –. Io stesso ho più volte auspicato un confronto su contenuti politici tra i candidati sindaco. Ma pongo delle condizioni: dobbiamo essere tutti e quattro, se ne manca anche uno solo io non ci sarò. E poi: deve essere un contradittorio mantenuto su toni moderati, civili, senza insulti, aperto ai giornalisti. Ditemi dove e quando, ma non naturalmente in coincidenza con gli impegni pubblici che ho già preso, come il mio comizio di giorno 23, alle 18,30”, conclude D’Aveni.