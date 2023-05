Taormina: la cardiochirurgia pediatrica è salva, si va verso la proroga

StrettoWeb

Si va verso la proroga di un anno per la Cardiochirurgia pediatrica di Taormina, arrivano quindi buone notizie dai continui incontri che si stanno succedendo a più livelli. A darne notizia il deputato regionale Antonio De Luca: “si allontana la chiusura della cardiochirurgia pediatrica di Taormina. Dopo l’incontro di oggi tra Asp, assessorato alla Salute e Fondazione Bambino Gesù si va infatti verso la proroga della convenzione che dovrebbe tenere in vita l’importantissima unità ospedaliera”.

“Tra qualche settimana – dice Antonio De Luca il reparto avrebbe chiuso e sono felice di aver dato un contributo determinante per mantenerlo aperto. La battaglia è praticamente vinta, ma la guerra per salvare il Centro di Taormina non si è di certo conclusa e io continuerò a combatterla quotidianamente. Il risultato dell’incontro di stamane l’ho atteso proprio qui al Sirina, davanti alle porte del Centro di eccellenza, discutendo con gli operatori e il direttore sanitario, Paolo Cardia, del grande lavoro che ci attende”.