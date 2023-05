Taormina e la “grande coalizione”: candidati di Lega e Forza Italia in lista col sindaco del Pd contro De Luca

StrettoWeb

Mentre divampano la polemiche tra i vari candidati sindaco di Taormina ad un giorno dalla fine della campagna elettorale, alcune “alleanze” diventano dei casi nazionali. Il sindaco in carica, Mario Bolognari, esponente di spicco del Pd siciliano, avrebbe anche l’appoggio di Fratelli d’Italia, il partito del Premier Giorgia Meloni ma anche della Lega e di Forza Italia. In sostanza, secondo quanto riporta il Fatto Quotidiano, ci sarebbe una “grande coalizione” con Pd e Centro/Destra in appoggio al noto docente universitario, già parlamentare PCI e sindaco per ben 3 legislature, contro Cateno De Luca, più volte deputato regionale e già sindaco di Messina, Fiumedinisi e Santa Teresa del Riva.

Tra i candidati della lista “Noi, Taormina”, figurano due consiglieri comunali iscritti alla Lega, Giuseppe Lo Turco e Andrea Raneri, più un terzo candidato, Nunzio Corvaja, iscritto invece a Forza Italia. Insomma, una situazione “strana” in uno dei comuni più belli e caratteristici d’Italia.