Tabacco riscaldato: la nuova alternativa alle sigarette tradizionali

Gli ultimi vent’anni hanno rappresentato un periodo di forte innovazione per il mercato dei prodotti per fumatori adulti. In origine, fu la sigaretta elettronica (e-cig) a mettere in dubbio il monopolio dei lavorati tradizionali (sigarette, sigari, trinciati); dopo circa un decennio, è stata la volta dei dispositivi a tabacco scaldato (THP o HTP), il cui principio di base è molto diverso rispetto a quello che caratterizza le e-cig. Sfruttando soluzioni tecnologiche mirate, infatti, i riscaldatori consentono di ‘emulare’ la fumata ma senza ricorrere alla combustione del tabacco o alla vaporizzazione di un liquido preconfezionato.

Cos’è un “riscaldatore di tabacco”

Si tratta di un dispositivo ad alimentazione elettrica dotato di un sistema interno per riscaldare una miscela di tabacco; questa viene resa disponibile in un apposito formato (uno stick di ricarica) per essere inserita nella camera di riscaldamento. Una volta messo in funzione, il dispositivo sviluppa il calore necessario a scaldare il tabacco, fino a produrre un vapore contenente nicotina ma privo di residui o particelle solide. In commercio è possibile reperire miscele ‘neutre’ oppure aromatizzate da fragranze fruttate o mentolate.

A livello commerciale, i prodotti a tabacco riscaldato vengono indicati, come già accennato, mediante gli acronimi THP oppure HTP; il primo sta per “Tobacco Heating Product” (‘prodotto riscaldatore di tabacco’) mentre il secondo per “Heated Tobacco Product” (letteralmente ‘prodotto a tabacco scaldato’).

Come funziona un THP

Un dispositivo riscalda tabacco, come detto, sfrutta un’alimentazione elettrica (grazie ad una piccola batteria interna agli ioni di litio) per mettere in funzione un sistema di riscaldamento che può essere di tipo resistivo o induttivo.

Quest’ultimo utilizza una bobina a spirale, avvolta attorno alla camera di riscaldamento; attraversata dalla corrente elettrica, sviluppa un piccolo campo magnetico che produce il calore con il quale si scalda la miscela. Questa tecnologia, nota come Induction Heating Technology (tecnologia di riscaldamento a induzione), è piuttosto comune; viene impiegata, ad esempio, da BAT Italia per i riscaldatori a marchio glo™, che figurano tra le principali alternative alla sigaretta tradizionale.

I sistemi di tipo resistivo, invece, impiegano una piccola resistenza interna, una componente fatta di un materiale semiconduttore che, quando viene attraversato dalla corrente, si riscalda; in tal modo, il dispositivo produce il calore per scaldare la miscela di tabacco.

A prescindere dalla tipologia di tecnologia impiegata, i THP sono dotati di un sistema di controllo del riscaldamento: mediante appositi sensori e software, il dispositivo eroga il calore in maniera graduale e progressiva, raggiungendo una temperatura compresa tra i 250° e i 270°. Per quanto possa sembrare una soglia piuttosto elevata, in realtà è ben lontana dalle temperature necessarie per innescare la completa combustione del tabacco. In aggiunta, alcuni dispositivi a tabacco riscaldato – come quelli glo™ – consentono all’utilizzatore di scegliere tra due modalità di riscaldamento diverse per intensità e durata della sessione di fumata.

In questo modo, a differenza di quanto accade nelle sigarette e in altri prodotti tradizionali, il dispositivo non produce residui solidi (cenere) e il vapore di tabacco ha un odore meno pungente e penetrante.

Un’alternativa al fumo tradizionale

Le sigarette tradizionali, infatti, rappresentano un serio pericolo per la salute, a causa delle sostanze tossiche prodotte dalla combustione del tabacco e l’unico modo per evitare qualsiasi rischio consiste nella completa rinuncia al fumo di sigaretta. Anche per questo, un numero crescente di fumatori si è avvicinato, negli ultimi anni, al mondo del tabacco riscaldato, che costituisce un’alternativa potenzialmente meno rischiosa (come comprovato da alcuni studi scientifici), seppure non priva di rischi, a patto di abbandonare del tutto l’utilizzo di prodotti a base di tabacco bruciato.

