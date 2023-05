Sudtirol-Reggina, Loiacono: “c’è rammarico, serviva più cattiveria ma usciamo a testa alta”

StrettoWeb

“C’è tanto rammarico, perché abbiamo disputato un’ottima gara. Peccato per il gol all’ultimo, ma ne usciamo a testa alta. Cosa ci siamo detti? A caldo poco, di rialzare le teste e riparlarne domani. Il bilancio della stagione? Si poteva fare meglio, ma abbiamo fatto un ottimo campionato, analizzando anche il finale. L’obiettivo dei playoff è stato centrato. Chiaro, eravamo partiti benissimo e poi c’è stato il momento negativo, ma ci siamo saputi ricompattare”. Così capitan Loiacono in sala stampa al termine di Sudtirol-Reggina.

“Dovevamo avere un po’ di convinzione e fortuna in più. Abbiamo tirato tanto in porta, mentre loro lo hanno fatto solo una volta. Potevamo far gol, ma arrivati alla fine sapevamo che si poteva vincere anche ai supplementari. Forse potevamo essere più furbi, più attenti”, aggiunge.

“Della mia stagione potrei valutare solo il finale, visto che ho giocato di più ultimamente. Sono contento, comunque, anche dall’inizio, pur avendo giocato poco. Poi nel finale c’era bisogno di tutti e ci siamo dati da fare. Ci portiamo dentro l’ottimo campionato, al primo anno di una società nuova che si è data un progetto triennale. Dalla società ci hanno sempre detto di stare tranquilli, noi ci fidiamo. La bravura è stata quella di isolarci dalle voci extracampo, anche se poi un po’ inconsciamente ci pensavi”.