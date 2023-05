Sudtirol-Reggina, convocati e dubbi di formazione: 6 assenti e 2 rientri, scelte obbligate per Inzaghi

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Sono stati ufficializzati i convocati di Inzaghi per il match di questa sera tra Sudtirol e Reggina. 6 gli assenti, quelli annunciati: gli infortunati Camporese, Cicerelli e Rivas; lo squalificato Menez; Bondo, impegnato con la Francia Under 20 al Mondiale e Obi, tornato ad allenarsi ma fuori lista.

Scelte obbligate, per il mister, in quasi tutti i ruoli. Dietro dovrebbe rivedersi Cionek, mentre in mezzo torna Crisetig, ma Majer è favorito nel ruolo di play. Davanti le uniche due seconde punte sono Canotto e Ricci, con il primo titolare ad affiancare Strelec, il quale ha smaltito l’attacco febbrile patito in settimana.

Sudtirol-Reggina, i convocati

Portieri: Aglietti, Colombi, Contini.

Difensori: Bouah, Cionek, Di Chiara, Gagliolo, Liotti, Loiacono, Pierozzi, Terranova.

Centrocampisti: Crisetig, Fabbian, Hernani, Lombardi, Majer.

Attaccanti: Canotto, Galabinov, Gori, Ricci, Strelec.

Indisponibili: Bondo, Camporese, Cicerelli, Ménez, Obi, Rivas.