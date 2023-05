Sudtirol-Reggina, Bisoli: “meritiamo la semifinale, non è che loro abbiano fatto chissà che…”

StrettoWeb

“Siamo riusciti a passare indenni il momento di difficoltà e poi abbiamo trovato la zampata, so che prima o poi la troviamo. Meritiamo di andare in semifinale, per quanto fatto. Non è che la Reggina ha fatto chissà che, stava lì, domani a Cagliari sarà la stessa cosa. Sono contento per i tifosi, giocare qui al Druso comincia a diventare bello”. Così mister Bisoli al termine di Sudtirol-Reggina.

“I ragazzi sono stati straordinari, ho trovato un ambiente stupendo facendo un capolavoro, ma ora non ci accontentiamo. Il Bari sarà un avversario duro, ma troveranno pane per i loro denti: il Sudtirol non molla mai. Ora è bello andarsela a giocare, la società e il ds ci supportano: siamo in zona playoff da novembre, ora vogliamo provarci. Lunedì torneremo ad allenarci per provare a compiere un altro piccolo miracolo. Dedico questa vittoria alla mia famiglia e alla popolazione in Romagna, perché in questo momento merita il sostegno di tutta l’Italia”.