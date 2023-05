Successo per “Tropea un borgo che balla”, una tre giorni di eventi e ospiti internazionali

StrettoWeb

Il Principato continua a ballare. E lo fa attraverso una programmazione di eventi e tappe artistiche e culturali di qualità, promosse direttamente o sostenute dall’Amministrazione Comunale che da gennaio a dicembre mantengono vibrante la capacità attrattiva, la proposta e la permanenza, per i residenti, per il territorio e per i visitatori costanti ormai ad ogni stagione. “Siamo soddisfatti – dichiara il Sindaco Giovanni Macrì – per il successo fatto registrare dalla prima edizione di Tropea un Borgo che Balla, conclusosi domenica 21 Maggio dopo tre giorni di workshop, performance, spettacoli e con la partecipazione di ospiti di livello nazionale e internazionale; uno di quegli eventi – aggiunge – destinato a proseguire ed a crescere insieme alla reputazione e proiezione della nostra destinazione“.

Ospitato all’interno di un gremito Largo Galluppi, il Galà finale è stato condotto da Concetta Schiariti. Valore aggiunto dell’iniziativa è stato il coinvolgimento degli studenti e il personale scolastico dell’Istituto d’Istruzione Superiore diretto dal Preside Nicolantonio Cutuli. Cittadini e turisti non hanno potuto fare a meno di farsi coinvolgere dall’atmosfera artistica della danza, in luoghi iconici come Piazza Vittorio Veneto, Palazzo S. Chiara, Largo Galluppi, Piazza Cannone, Piazza Duomo, e tanti vicoli e slarghi del borgo.

Tanti gli artisti coinvolti, da Veronica Peparini e Andreas Muller a Ciccio Aiello e Cesira Miceli, da Eva Petruzzi e Francesco Panei allo Shed Studio di Mariangela Bagnato e le farfalle della Virtus Reggio Calabria.Grandi emozioni si sono vissute anche per la finale del concorso per gruppi e solisti, che ha visto contendersi l’ambito trofeo tra i 12 selezionati nella semifinale di Sabato 20. Le 12 performances hanno arricchito il programma del Galà, attirando il pubblico che ha sostenuto tutti i danzatori con grande passione. A vincere il primo premio sono state le ragazze della Rockets Crew di Reggio Calabria, scatenate e talentuose piccole danzatrici di hip hop.

“Un plauso – dichiara il vice Sindaco di Tropea Roberto Scalfari che è intervenuto all’evento – va sicuramente agli organizzatori: l’Associazione Mediterraneo Arte presieduta da Basilio Foti con il vice Francesco Belligerante; il collettivo feelMINI proprio in questi giorni ha girato le riprese per uno short movie che legherà la danza e Tropea anche attraverso il mezzo cinematografico, Bozzolo Vittorio e tutti gli artisti ospiti che hanno reso possibile – conclude Scalfari – la straordinaria riuscita di questa bella pagina artistica di fine maggio”.