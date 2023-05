Studentessa scomparsa, la dirigente della scuola che frequentava: “non perdiamo le speranze”

StrettoWeb

“Dal momento in cui abbiamo appreso dell’incidente accaduto ai nostri studenti a Laino Borgo, siamo rimasti sul posto e mantenuto un contatto costante con i soccorritori. Insieme ai docenti sul posto abbiamo monitorato con attenzione massima le ricerche in corso. Continueremo a farlo anche nella giornata odierna, non perdendo la speranza che la nostra Denise possa essere ritrovata sana e salva al più presto e così riabbracciare la sua famiglia ed i suoi compagni di classe”.

È quanto afferma Francesca Morabito, dirigente del Liceo statale “Giuseppe Rechichi” di Polistena.